La scuola dell'infanzia di via Corona, a Is Bingias, dell'Istituto Comprensivo Statale Pirri 1-2, resterà chiusa almeno per una settimana per consentire di effettuare lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio. Il motivo è legato a copiose infiltrazioni d’acqua piovana all’interno dei locali. La decisione è stata presa con un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ha decorrenza immediata.

L'accesso alla scuola sarà consentito per il recupero del materiale didattico e all'impresa che dovrà eseguire i lavori. Da domani, martedì 22 ottobre, e sino a data da destinarsi le attività didattiche si svolgeranno nelle altre sedi dell'Istituto. La scuola di via Corana sarà riaperta al termine delle attività di messa in sicurezza, per le quali si stima un tempo di esecuzione di circa cinque giorni.

