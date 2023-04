A Cagliari un nuovo record: i cittadini sono i più soddisfatti – a livello nazionale – dell’aria che respirano.

A svelarlo sono i dati rilevati dalla nuova ricerca di Changes Unipol, realizzata ed elaborata da Ipsos, sul parere degli italiani sullo stato dell'arte delle città in materia di sostenibilità ambientale. Si scopre quindi che quasi un cagliaritano su due (il 48%) è molto soddisfatto della qualità dell'aria che respira in città. E questo è il miglior dato rilevato in Italia (la media nazionale è pari al 30%). Sfiorerebbe l'11% la percentuale di persone che, invece, la ritiene insufficiente.

Negli ultimi due anni però ci sarebbe stato un peggioramento. Lo affermano il 17% dei cagliaritani, mentre il 65% non nota differenze. Parlando, invece, delle aree verdi urbane a disposizione, sei cagliaritani su 10 si dichiarano soddisfatti della quantità di parchi, zone alberate, aiuole, giardini di quartiere a disposizione. Se l’aria e le zone verdi passano gli esami a pieni voti, la stessa cosa non succede alla mobilità green. Il capoluogo sardo – secondo il 30% degli intervistati – sarebbe infatti una delle città con meno colonnine elettriche vicino ai cittadini. Il 60% dei cagliaritani è orientato a privilegiare gli spostamenti in auto a scapito della mobilità leggera e sostenibile. L'ipotesi delle città a 30 km/h spacca quasi a metà la popolazione italiana, ma Cagliari è una delle città più favorevoli con il 60% dei sì.

