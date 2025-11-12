Via libera definitivo al progetto del nuovo stadio di Cagliari: «Notizia attesa da 10 anni»L’annuncio del sindaco Massimo Zedda: «Ok dalla conferenza di servizi, prossimi passi spediti dopo il piano economico finanziario del club»
La conferenza dei servizi decisoria ha detto sì al progetto del nuovo stadio di Cagliari: «Attendevamo da dieci anni questa notizia», dice il sindaco Massimo Zedda.
Un iter concluso a seguito delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche ottenute con il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex Valutazione di impatto ambientale).
«Procederemo spediti sui prossimi passi», annuncia il primo cittadino, «non appena verrà trasmesso il Piano economico finanziario aggiornato, da parte del Cagliari calcio, si potrà lavorare per i necessari adempimenti che porteranno alla pubblicazione della gara internazionale per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova casa del calcio, dello spettacolo e dei grandi eventi, di tutti i sardi».
Enrico Fresu