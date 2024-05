Modifiche al traffico domenica prossima 2 giugno nella zona del Poetto di Cagliari, dove è in programma una manifestazione dei gruppi anti-militaristi.

Lo comunica il Comune, che segnala anche quali saranno le variazioni, disposte tramite ordinanza: «Domenica 2 giugno 2024, dalle ore 16.30 alle ore 19, nella piazza San Bartolomeo, via Vergine di Lluc, viale Poetto (direzione Quartu Sant'Elena), via Lungo Saline (corsia interna), via Elba e lungomare Poetto, è prevista la chiusura alla circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio di una manifestazione con deroga al divieto di transito nelle aree pedonali e/o ZTL.

Inoltre, nella stessa giornata di domenica, dalle ore 6 alle ore 19, nella corsia interna della via Lungo Saline (tra la rotatoria via Marina Piccola - via Elba) e nella via Elba, è vietata la sosta (con rimozione forzata) su ambo i lati».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata