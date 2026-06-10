«Spettacolo indecoroso». Così Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia definisce lo stato di degrado in cui versa l’anfiteatro romano.

«Sono trascorsi quindici anni dal roboante annuncio del sindaco di Cagliari, all’epoca al primo dei suoi tre mandati, di un concorso di idee come bene archeologico che avrebbe dovuto ospitare spettacoli più raccolti».

«Sono lontane anni luce – afferma Serra - le stagioni delle opere liriche, della musica, dei grandi artisti che si sono esibiti in uno scenario suggestivo. Nel frattempo abbiamo assistito a clamorosi e costosi flop, come quello della cosiddetta arena grandi eventi, senza eventi, davanti al rione Sant’Elia. Ora è venuto meno perfino l’ombrello della sovrintendenza, che giustamente svolge il proprio ruolo, usato per troppo tempo dalla giunta per coprire il suo “dolce far nulla". Dopo le promesse elettorali, questa giunta sarà ricordata solo per mastelli, lucchetti e transenne».

(Unioneonline/A.D)

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