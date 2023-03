Da 18 anni Andrea Serra insegna nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Microcitemico. È il maestro elementare dei bimbi in cura nell’ospedale di Cagliari. Una scuola particolare. «Tengo fede a due principi: il diritto all’istruzione e il diritto alla salute. Ero un insegnante precario di Francese. Quando mi hanno offerto la possibilità di insegnare in ospedale, non ho avuto dubbi», ha detto al Tg di Videolina.

Fa parte di una squadra di sei insegnanti (ci sono anche le Medie). «Ora», aggiunge, «abbiamo bisogno di nuovi spazi per stare con i bambini e per le riunioni. Speriamo che l’Asl di Cagliari ci dia risposte in tempi rapidi sulla convenzione che prevede l’utilizzo di spazi che già esistono all’interno dell’ospedale».

Un’esperienza molto intensa: «In questi 18 anni ho ricevuto tanto dai bambini, dai loro genitori, da medici e infermieri del Microcitemico». Nell’aula di una scuola che trasmette gioia e fiducia le costruzioni fatte con i Lego dai piccoli alunni, pupazzi, disegni, i libri di Bianca Pitzorno. Il gioco fa parte della didattica. Al maestro, che fa riferimento all’Istituto comprensivo “Giusy Devinu” piace la didattica del sorriso, vitale nel reparto di Oncoematologia pediatrica.

© Riproduzione riservata