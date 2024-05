Domani mattina nello spazio esterno della scuola primaria di via Garavetti - direzione didattica Giovanni Lilliu, si terrà l’inaugurazione del “Giardino dei giusti”, uno spazio dedicato ai “giusti” della Shoah. Uomini e donne che hanno sfidato i nazifascisti, la paura e il pericolo per salvare tanti ebrei dallo sterminio. Il progetto curato dall’insegnante Laura Chicca che ha coinvolto diverse classi della scuola in un percorso fatto di riflessioni, ricerche, attività che hanno stimolato la curiosità delle alunne e degli alunni. «Nel decennale dell'intitolazione della nostra scuola a Giovanni Lilliu vogliamo ricordare il grande valore dell'insegnamento che ci ha lasciato custodendo nel nostro giardino la memoria e il ricordo di questi grandi eroi», ha detto la preside Alessandra Cocco.

L’iniziativa prevede la stampa dei disegni dei giusti fatti dai bambini in “mattonelle” in forex che verranno poi appese ad alcuni alberi del giardino. Mentre lungo la recinzione della scuola saranno appesi dei “QR code”, riconducibili ai disegni, questi scansionati racconteranno la storia del Giusto di riferimento. «È un modo per rendere fruibili anche all’esterno, al quartiere, alle famiglie, ai cittadini di Cagliari i gesti eroici di queste persone», ha aggiunto Cocco, «sarà lo spazio del ricordo, della memoria, dell’onore ma soprattutto dell’impegno per le nostre alunne e i nostri alunni nella lotta verso le ingiustizie e i genocidi». Francesca Melis

