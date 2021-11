Un 65enne di Selargius, operaio incensurato, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, sottoposto al test dell'etilometro in via I° Maggio mentre era alla guida della propria autovettura Mercedes, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,69 grammi per litro, oltre 5 volte il limite massimo consentito.

Scattato immediatamente il sequestro della patente di guida e dell'autovettura.

(Unioneonline/v.l.)

