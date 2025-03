Stop ai ricoveri e agli interventi chirurgici programmati nelle strutture del Brotzu per il 21 marzo, con i pazienti che dovranno attendere una nuova data. La motivazione, come spiegato dalla stessa azienda ospedaliera in un comunicato, è legata alla preselettiva del concorso regionale per infermieri indetta per lo stesso giorno, al quale parteciperanno numerosi dipendenti. La decisione è stata contestata dal sindacato Usb Sanità, che la definisce «inaccettabile». Come spiegato dall'azienda ospedaliera, venerdì prossimo «tutte le attività di ricovero e gli interventi chirurgici programmati dovranno essere posticipati, onde evitare disagi e ritardi nelle attività cliniche, con potenziali disservizi e contestazioni medico-legali». Saranno comunque garantite «tutte le attività in emergenza e urgenza».

«Questa situazione inaccettabile», commenta Gianfranco Angioni, referente aziendale di Usb Sanità, «non solo può compromettere la salute dei pazienti; infatti, viste le lunghe attese, ci poniamo la domanda su quando verranno recuperati questi interventi chirurgici, ma mette anche in evidenza, oltre alle responsabilità, gravi carenze nelle politiche organizzative e sanitarie del Polo sanitario principale della Sardegna».

Per Angioni, il posticipo è «un chiaro sintomo di una crisi sistemica», con «la fuga di personale sanitario dall'ospedale Arnas Brotzu». Una situazione che, secondo il sindacato, potrebbe essere risolta implementando «le dotazioni organiche di tutte le figure professionali, riconoscendo indennità economiche competitive, garantendo la sicurezza e attivando ciclicamente la mobilità interna, promuovendo tavoli di confronto con il personale per ascoltare le loro esigenze e proposte, creando un clima di fiducia e collaborazione».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata