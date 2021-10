I poliziotti sono arrivati d’urgenza a Quartu Sant’Elena dove una donna era stata aggredita e minacciata con un forchettone dal proprio figlio. Nell’abitazione hanno trovato i sanitari del 118 che, pochi prima, avevano sedato un 31enne molto violento. Messo l’uomo in sicurezza, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto ascoltando la vittima.

La 70enne ha spiegato che da tempo il figlio ha comportamenti aggressivi motivati dalla continua richiesta di soldi per acquistare droga di cui è assuntore. E i rifiuti scatenano reazioni sempre più violente. La donna ha sottolineato di non aver mai denunciato il figlio per paura di ritorsioni e temendo per l’incolumità propria e di una sorella invalida convivente. In questo periodo ha subìto anche minacce di morte e ieri mattina le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa e di un amico che sono intervenuti per fermare il 31enne.

Anche davanti ai poliziotti, questo ha continuano nella sua condotta contro la madre. Qualche giorno fa, è emerso dagli accertamenti, è stato denunciato per una vicenda simile nei confronti dell’ex moglie.

Scattate le manette, l’uomo è stato portato alla casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata