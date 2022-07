Sbandava pericolosamente sull’asse mediano e ha spinto un’auto a urtare il guardrail, stringendo la traiettoria verso destra durante un sorpasso.

Il conducente della macchina non è rimasto con le mani in mano e si è messo all’inseguimento del pick-up avvisando nel frattempo il 112.

Alla guida del grosso mezzo c’era un 43enne di Sarroch che procedeva a zig-zag. I carabinieri del Radiomobile di Cagliari lo hanno bloccato in via Campania. Sottoposto all’esame dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,04 g/l al primo accertamento e 1,89 g/l al secondo. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

