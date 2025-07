Si rinnova per l’undicesimo anno consecutivo l’appuntamento con “Una Cena per la Vita”. Un evento promosso da Fondazione AIRC Comitato Sardegna e aperto alla cittadinanza. Ogni anno registra una grande partecipazione, consentendo di raccogliere importanti fondi da destinare al lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori AIRC impegnati nello sviluppo di progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Un’elegante tavola, lunga circa 50 metri, sarà allestita nella splendida cornice dei Giardini pubblici, nel Largo Giuseppe Dessì, per accogliere in un’atmosfera suggestiva 180 commensali che potranno degustare una cena sotto le stelle nei profumi e nei sapori dell’estate. Un’occasione per vivere una serata speciale e insieme dare il proprio contributo alla migliore ricerca oncologica per rendere il cancro sempre più curabile.

Sessant’anni di ricerca – Nel 2025, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS celebra 60 anni di impegno costante al fianco della comunità scientifica e dei pazienti. Sessant’anni di storie, di conquiste, di persone che ogni giorno lavorano per un futuro libero dal cancro. Un traguardo che si traduce in numeri concreti: un totale di 182 milioni di donazioni ricevute, oltre 141 milioni di euro erogati per sostenere 681 progetti di ricerca, 90 borse di studio, coinvolgendo 5.400 ricercatori in tutta Italia.

Il ruolo dell’Isola – Anche la Sardegna è parte di questo importante cammino. Il Comitato Regionale, attivo dal 1991, può contare su una rete di oltre 54.000 donatori. Nel 2025, grazie alla generosità di tanti, sono stati finanziati 4 progetti di ricerca presso le Università di Cagliari e Sassari. Un risultato che nasce anche dal cuore delle iniziative locali, come questa serata.

Fondazione AIRC ringrazia il Comune di Cagliari per il patrocinio. Un ringraziamento speciale per il sostegno alla missione a: Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna, Grimaldi Sardegna, CST Group, Cantine Audarya, Sardaflora, Cantine Antigori, Cantine Dolianova, EcoGemma, Josto, Mr. ICE Cagliari, Nivea Noleggio per catering e banqueting, Sardaflora, Grafiche Gherardini, Smeraldina.

Per informazioni contattare Fondazione AIRC Comitato Sardegna: mail com.sardegna@airc.it – telefono 070.664172.

