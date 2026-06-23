Cagliari dal 25 al 27 giugno si prepara ad accogliere il Sardegna Pride che quest’anno sceglie come motto “La forza del disordine”, una dichiarazione politica che rivendica il diritto alla libertà, alla manifestazione del dissenso e alla visibilità delle persone LGBTQIA+.

Per tre giorni il Parco della Musica diventerà il cuore pulsante della manifestazione con il Pride Park, uno spazio aperto alla cittadinanza che ospiterà attività culturali, sportive, artistiche e sociali, incontri pubblici, presentazioni di libri, laboratori, musica, spettacoli e momenti di confronto.

Il momento culminante sarà la grande parata di sabato 27 giugno, quando migliaia di persone attraverseranno il centro di Cagliari colorando le strade della città con bandiere, musica, slogan e rivendicazioni.

L'edizione 2026 è dedicata ad Anna Corona, recentemente scomparsa, storica attivista di Arc e tra le fondatrici di AGedO Cagliari, che il coordinamento Sardegna Pride ha scelto simbolicamente come madrina di quest'anno. Esempio per tante famiglie e genitori che hanno scelto di sostenere i propri figli e le proprie figlie LGBTQIA+, Anna Corona viene ricordata come esempio di impegno, accoglienza e lotta per una società più giusta e libera.

Il Pride Park aprirà giovedì 25 e venerdì 26 giugno dalle 17.30, mentre sabato 27 giugno sarà attivo dalle 16. Tra le iniziative in programma figurano laboratori per bambine e bambini con Kids&Us e Famiglie Arcobaleno, attività creative, sessioni di yoga, tra l'altro, oltre alla presenza di Lila Cagliari con test Hiv gratuiti e attività di informazione e prevenzione.

Previsti anche momenti di approfondimento e confronto nonché grande attenzione anche agli spettacoli, alla musica e naturalmente al corteo. Il raduno è fissato al Parco della Musica, da dove il corteo partirà dopo la lettura del documento politico unitario integrale del coordinamento Sardegna Pride: seguirà un tragitto di circa sei chilometri che riporta simbolicamente il Pride in via Roma, una delle arterie più rappresentative della città.

(Unioneonline/A.D)

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