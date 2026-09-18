Quando la scienza incontra il benessere integrato: Cagliari celebra la salute e il benessere della pelle con il “Metodo in Bolla” e MyCli. La Farmacia San Leonardi di Sestu, delle titolari Dott.ssa Monica Meloni e Dott.ssa Annalisa Piras, come si legge in un comunicato, «continua a promuovere la cultura della prevenzione e dell’anti-aging consapevole attraverso un approccio innovativo che unisce pelle, corpo e mente».

La prevenzione e la cura di sé escono dai luoghi convenzionali per incontrare le persone nei contesti più suggestivi del territorio. «Nella splendida cornice de La Paillotte si è tenuto un convegno esclusivo dedicato alla salute e alla bellezza della pelle, che ha sancito la sinergia tra il Metodo in Bolla, la Farmacia San Leonardi di Sestu e MyCli, azienda italiana d’eccellenza specializzata in soluzioni anti-aging e pioniera della self-correction». «L’incontro», si evidenzia, «ha rappresentato la fusione ideale tra due realtà guidate dagli stessi valori: da un lato la visione del Metodo in Bolla, dall’altro la ricerca avanzata di MyCli, capace di unire le più alte tecnologie cosmetiche alle molecole nutraceutiche più performanti».

Al centro degli interventi della Dott.ssa Monica Meloni e della Dott.ssa Anna Chiara Cortese, una filosofia chiara: la giovinezza non è soltanto una questione biologica o cronologica, ma un desiderio e uno stato dell’essere. A questo impulso vitale le nostre cellule rispondono, traducendosi in una reale “cultura della prevenzione e piacere della correzione”.

Durante il convegno è stato approfondito il modello Skin–Body–Mind, «un circolo virtuoso secondo cui prendersi cura della cute significa guardare alla persona nella sua totalità, integrando corretta nutrizione, attività fisica e benessere con l’equilibrio mentale. Un incontro particolarmente coinvolgente, grazie al ruolo attivo delle partecipanti e alle masterclass pratiche, tutte al femminile, pensate per mostrare concretamente come prendersi cura della propria pelle».

L’appuntamento a La Paillotte è solo l’ultima tappa di un ricco percorso formativo ed esperienziale promosso dal Metodo in Bolla e dalla Farmacia San Leonardi, che ha già visto momenti come le sessioni di acquagym al Poetto, l’incontro “Nutrizione e nutrimento: la livella del benessere” presso l’Ortogiardino di Villasor e l’evento a Villa Fanny.

«Format originali che dimostrano come sia possibile unire il rigore della scienza alla vicinanza alle persone, riaffermando l’importanza di una salute che nasce dall’armonia tra scienza, prevenzione e stile di vita».

(Unioneoline)

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