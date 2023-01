Oggi, giorno dell'avvio della discussione generale della manovra finanziaria in Consiglio regionale, gli idonei Laore dello scorso anno vogliono lo scorrimento della lista dei vincitori: per questo hanno organizzato un sit-in di protesta sotto il palazzo di via Roma, a Cagliari.

“Vogliamo che nella legge finanziaria venga inserito un emendamento che funga da vincolo per gli enti e le agenzie regionali ad attingere alla graduatoria ancora attiva per ogni futura assunzione», spiega Francesca Cherchi, portavoce dei circa mille idonei in tutta la Sardegna.

Gli altri uffici, invece, indicono bandi per la ricerca delle stesse figure professionali.

