Al via la campagna “Bonus Idrico Integrativo 2023”.

Sino al 30 maggio chi è in possesso di un’utenza gestita da Abbanoa SpA e ha un ISEE non superiore ai 20mila euro può richiedere l’agevolazione come sostegno al pagamento delle bollette dell’acqua. Il contributo è concesso anche a chi usufruisce del bonus sociale idrico previsto dall’ARERA. La somma complessiva messa a disposizione dall'Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, è di due milioni di euro, suddivisi tra i diversi comuni in proporzione al numero degli abitanti e all'estensione del territorio.

Chi è in possesso di un ISEE complessivo familiare inferiore a 9mila euro potrà ricevere un contributo di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare. Qualora l’ISEE fosse compreso tra i 9 e i 20mila euro il contributo sarà di 20 euro per ciascun componente della famiglia.

Il Presidente di Egas, Fabio Albieri: «È una misura fondamentale che ci consente di sostenere nel concreto famiglie che oggi vivono un momento di particolare fragilità economica e che non riescono ad arrivare alla fine del mese». Le domande, accompagnate da una copia del documento di identità, dell'ISEE e di una bolletta riferita all'utenza per cui si chiede l'aiuto, possono essere presentate online sul sito www.bonusacqua.it o all'ufficio protocollo del proprio comune di residenza tramite pec o a mano.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata