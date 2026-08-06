La candidatura italiana a ospitare a sede dell'Einstein Telescope, il più potente osservatorio europeo in corso di progettazione finora concepito per ascoltare le onde gravitazionali, «è la migliore possibile per il valore scientifico e per il benessere economico che porterà ai territori. Il governo italiano e la Regione Sardegna hanno già stanziato tutti i fondi necessari. Quindi, non sarà un gesto isolato a mettere in discussione tutto questo».

Così, al Tg1, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che segue con attenzione quanto accaduto a Lula, dove le auto di due ricercatori impegnati nello sviluppo dell'infrastruttura di ricerca sono state date alle fiamme pochi giorni fa.

La ministra ha espresso, tramite i presidenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - Infn, Antonio Zoccoli, e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Ingv, Fabio Florindo, vicinanza ai ricercatori colpiti e a tutta la comunità accademica impegnata nello sviluppo dell'opera.

(Unioneonline)

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