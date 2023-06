Da organi di polizia rurale a semplici “vedette”. I barracelli sono in allarme, temono di essere trasformati in guardie particolari giurate e di perdere tutti i compiti e le attribuzioni che il codice penale attribuisce loro. «Mentre continuiamo a sperare che l’attuale compagine politica alla guida della Regione incominci a caratterizzare, riconoscendo finalmente ai 6.000 donne e uomini dei Barracelli sparsi in oltre 170 comuni della Sardegna, quel ruolo e quella funzione di polizia rurale che ogni giorno, da circa 400 anni, svolgono al servizio delle comunità locali, solo la più oscura miopia burocratica continua a mantenerli fuori dal novero degli organi di polizia locale quali le Compagnie dei Barracelli sono a tutti gli effetti», scrivono in un comunicato le organizzazioni di Unione dei Barracelli, Sindacato Autonomo Barracelli, Sindacato Autonomo Regionale Operatori Polizia Locale e Conf.Ba.R.

Le associazioni di categoria (foto Fiori)

«Le Compagnie dei Barracelli rappresentano il primo corpo di polizia civile d’Europa, le cui fondamenta risalgono ai tempi di Eleonora d’Arborea, sono altresì l’espressione di una autonomia regionale, per quanto riguarda le potestà in materia di polizia locale urbana e rurale, che molte regioni italiane avrebbero voluto. Nessun’altra regione italiana possiede un corpo armato di polizia rurale che svolge i propri compiti d’istituto nelle forme con cui lo svolgono i Barracelli. Auspichiamo con tutte le nostre forze che il legislatore regionale, che per primo in fase di insediamento si espresso pubblicamente a favore dei barracelli e forte dei pareri del Ministero della Giustizia e dell’Interno, in sede di redazione del nuovo disegno di legge sui barracelli elimini questa ulteriore manifestazione di insensibilità nei confronti di una categoria che con pari dignità, abnegazione e sacrificio, insieme ad altri organi di polizia locale, contribuisce in modo determinante alla vivibilità delle comunità locali e alla sicurezza dei cittadini in ambito rurale e nei piccoli comuni dove sono assenti altri presidi di polizia locale e statale, i barracelli rappresentano un presidio di legalità insostituibile», chiude la nota.





