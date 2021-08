Il compartimento Polizia stradale per la Sardegna ha diffuso il calendario per i controlli alla velocità sulle principali strade dell'Isola. Ecco luoghi e date in cui verranno posizionati gli autovelox nel periodo dal 9 al 15 agosto.

9 agosto:

SS131 CARLO FELICE (CA)

SS729 SASSARI - OLBIA (SS)

SS131 DIRAMAZIONE CENTRALE NUORESE (NU)

10 agosto:

SS131 DIRAMAZIONE CENTRALE NUORESE (NU)

SS291 SASSARI - ALGHERO (SS)

SS131 CARLO FELICE (OR)

11 agosto:

SS131 CARLO FELICE (CA)

SS131 DIRAMAZIONE CENTRALE NUORESE (NU)

12 agosto:

SS131 CARLO FELICE (NU)

SS131 CARLO FELICE (SS)

SS131 CARLO FELICE (CA)

SS131 DIRAMAZIONE CENTRALE NUORESE (NU)

SS131 CARLO FELICE (OR)

13 agosto:

SS729 SASSARI - OLBIA (SS)

SS131 CARLO FELICE (CA)

14 agosto:

SS131 DIRAMAZIONE CENTRALE NUORESE (NU)

SS291 SASSARI - ALGHERO (SS)

15 agosto:

SS131 CARLO FELICE (OR)

SS131 CARLO FELICE (SS)

SS125 ORIENTALE SARDA (NU)

SS131 DIRAMAZIONE CENTRALE NUORESE (SS)

