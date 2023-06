«Fondamentale il sostegno alla candidatura al progetto dell’Einstein Telescope del sito minerario Sos Enattos di Lula». Anche il Consiglio delle Autonomie locali mette all’ordine del giorno la questione dell’infrastruttura strategica per lo studio delle onde gravitazionali in Europa, al centro di una delle due mozioni approvate.

L’altra riguarda l’adozione di «immediati provvedimenti per l’equiparazione retributiva ai livelli regionali di tutti i dipendenti degli enti locali» e la realizzazione di «un piano straordinario di accertamento del fabbisogno, unito al reclutamento di nuovo personale e figure professionali necessarie a ricomporre e adeguare gli organici alle attuali e imminenti sfide provenienti dall’Europa».

Per i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali «sono indispensabili la creazione di un piano straordinario di aggiornamento/formazione permanente, la immediata ripresa di piena funzionalità degli enti istituzionali intermedi e l’avvio di una riforma della organizzazione strutturale-istituzionale in chiave moderna della Regione».

«Le misure di contenimento della spesa pubblica dello scorso decennio - sottolinea la presidente del Cal Paola Secci in una nota inviata a tutti i sindaci e contenente le due mozioni approvate dal Consiglio delle Autonomie Locali - hanno determinato un generale impoverimento quantitativo e qualitativo degli organici degli enti territoriali con effetti gravissimi sulla capacità di fornire servizi di prossimità alla cittadinanza. Allo stesso tempo il ruolo centrale assegnato ai comuni e agli enti intermedi dalle politiche europee per la transizione ambientale, energetica e digitale, rischia di essere compromesso per l’impossibilità materiale del personale dipendente degli enti locali di trasferire sul circuito economico regionale le ingenti somme messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

Oggi pomeriggio, nella sede dell’Inaf – Istituto nazionale di Astrofisica – ci sarà la presentazione ufficiale dell’Italia come luogo destinato ad ospitare l’Einstein Telescope.

