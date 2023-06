Domani a Roma, alla sede dell'Inaf, l’Istituto nazionale di astrofisica, verrà presentata la candidatura italiana per l’Einstein Telescope, l’infrastruttura di ricerca per la rivelazione delle onde gravitazionali .

All’evento, inizio previsto alle 16, prenderà parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al rientro dalla visita ufficiale in Tunisia, si recherà in quello che era l’Osservatorio astronomico di via del Parco Mellini.

Per ET, progetto che Inaf definisce «di impatto scientifico e tencologico di livello internazionale», l’Italia ha candidato il sito di Sos Enattos, la miniera dismessa in territorio di Lula. La sfida è con i Paesi Bassi, che hanno candidato Limburgo.

Diverse le personalità che interverranno domani: Giorgia Meloni appunto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, le ministre dell’Università e delle Politiche Sociali Bernini e Calderone, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Ci sarà anche Christian Solinas.

Inoltre, parteciperanno Giorgio Parisi, il Nobel e presidente del Comitato Scientifico per la candidatura di Sos Enattos; Ettore Sequi, Ambasciatore e Capo delegazione italiana nel Board of Governmental Representatives di Einstein Telescope; Antonio Zoccoli, Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Istituto che coordina la cordata scientifica nazionale per la candidatura italiana per l'infrastruttura di ricerca.

