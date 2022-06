Una Sardegna “non al passo con i tempi”. Così Roberto Deriu, consigliere del Partito democratico, commenta l’attacco hacker alla Regione Sardegna. “L’ho già detto più volte e lo ribadisco: investire concretamente nella cybersicurezza significa garantire un futuro migliore alla nostra regione e tenerla lontano da certi gravi fatti".

I pirati informatici hanno fatto finire sul dark web migliaia di file con i dati personali di dipendenti della Regione e degli utenti di alcune direzioni generali. La stessa Amministrazione ha parlato di possibili conseguenze come “usurpazione di identità, perdita di controllo sui propri dati personali, utilizzo degli stessi dati a scopo di phishing”.



"Episodi del genere – prosegue Deriu - devono rappresentare un forte impulso per affrontare e risolvere il problema alla radice. Una necessità che io stesso avevo già evidenziato nei mesi scorsi, presentando sul tema legato alla cybersicurezza digitale un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale. Per la Sardegna è fondamentale che venga assicurato da subito un rilancio competitivo in ambito digitale, che passi necessariamente per l’efficientamento della messa in sicurezza della pubblica amministrazione regionale, comprese le Università, e nello stesso tempo offra opportunità di sviluppo e crescita per l’intera comunità sarda".



"Rilanciare la competitività e la produttività del sistema paese, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione, e quindi passando anche per la cybersicurezza – conclude il consigliere Pd – deve essere una sfida che la Sardegna non può permettersi di perdere".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata