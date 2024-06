A partire da mercoledì 5 giugno arriverà sull’Italia l’anticiclone africano Scipione, che surriscalderà gradualmente il clima su tutta l’Italia.

In Sardegna, in particolare, dicono le previsioni meteo, si toccheranno i 34-36°C sulle zone interne, ma temperature oltre i 30 gradi si registreranno anche in Sicilia e nelle grandi città, come Roma e Firenze.

Dopo il meteo instabile di fine maggio, l’atmosfera tornerà stabile, sottolineano i meteorologi, con il sole prevalente e le temperature che saliranno giorno dopo giorno fino a raggiungere valori tipicamente estivi.

Picchi di 30 gradi da venerdì anche al Nord, in particolare nel Basso Veneto e in Emilia.

