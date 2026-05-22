Manca circa un mese all’inizio dell’estate, ma la Sardegna si prepara già a un primo assaggio di caldo intenso. Nei prossimi giorni è attesa infatti una parentesi estiva con temperature in deciso aumento e valori fino a 6-7°C sopra la media del periodo. Lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: il caldo anomalo infatti inizierà a farsi sentire in modo marcato già dalle prossime ore. Entro domenica l’Italia raggiungerà valori tipicamente estivi in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila.

L’Isola, secondo le previsioni, raggiungerà picchi bollenti tipici di luglio, con punte intorno ai 30-31°C nelle zone interne e nelle principali città. Si tratta di un anticipo di condizioni tipicamente estive che interesseranno gran parte del Paese.

La giornata campale sarà mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l'Emilia e la Lombardia orientale. Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35°C, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34°C. Al Sud, invece, i valori saranno leggermente più bassi: questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione dell'anticiclone africano: la struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul Canale della Manica, espandendosi da lì verso l'Italia e colpendo con la sua aria rovente, in modo più diretto, le nostre regioni centro-settentrionali.

Successivamente lo scenario potrebbe cambiare. Entrando nel campo delle tendenze a lungo termine, i modelli matematici indicano un possibile ribaltone. Un'incursione di aria più fresca proveniente dai Balcani potrebbe scontrarsi con l'enorme quantità di aria calda e umida accumulata nei bassi strati nei giorni precedenti. Questo mix rischierà di generare forti temporali, specialmente al Centro e al Meridione. La seconda parte della prossima settimana potrebbe quindi rivelarsi marcatamente instabile: mattinate belle e assolate seguite da pomeriggi temporaleschi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata