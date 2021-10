La stagione delle piogge è in arrivo, ma sono ancora troppe le zone a rischio nell’Isola.

Dal sud dell’Isola all’Oristanese, dal Nuorese alla Gallura, dall’Ogliastra al Sassarese: sono 178 (dati dell’Agenzia del distretto idrografico) i Comuni che non hanno un piano completo dei rischi di alluvione e smottamenti; solo 149 quelli che hanno comunicato la presenza di canali tombati.

Su 377 Comuni ben 338 stanno in territori che l’Ispra (l’Istituto per la protezione ambientale) classifica di pericolosità media, elevata o molto elevata. Territori in cui vivono tre sardi su dieci.

L’ultimo censimento risale al 2005, e quanto al piano di assetto idrogeologico regionale che valuta la vulnerabilità del territorio, se tutto va bene occorrerà aspettare la fine del 2022.

"Senza piani aggiornati non si può programmare un intervento di mitigazione”, avvisa Davide Boneddu, presidente dell’Ordine dei geologi.

Un piano aggiornato, e quindi la conoscenza del territorio, "permettono una programmazione in termini di sicurezza e di protezione civile ancora più puntuale. Significa che, se anche un Comune ancora non ha un’opera di mitigazione del rischio, quando sono previsti forti fenomeni di maltempo può sempre essere in grado di far scattare gli interruttori di sicurezza”.

Per il presidente dei geologi sardi, “l’approccio al tema del dissesto idrogeologico è maturato: se pensiamo che nel 2004 entravano in vigore i Pai (Piano per l’assetto idrogeologico) nei Comuni e prima non c’era niente, siamo anni luce avanti. Ma ancora oggi andiamo incontro ai mesi delle piogge senza gli strumenti che ci servono. Ancora oggi non si può fare una corretta pianificazione del territorio perché non tutti i Comuni hanno un piano aggiornato e perché mancano strumenti regionali importantissimi come il Pai frane e il relativo censimento”.

MALTEMPO IN ARRIVO – Tutto questo mentre, a partire da giovedì, anche la Sardegna sarà investita dal maltempo, con piogge e vento. Da domani peggioramento sul Sassarese, con temporali previsti nel pomeriggio.

“È in arrivo una perturbazione che resterà sull’Isola per qualche giorno”, avvisa il tenente colonnello Carlo Spanu, del Servizio meteo Aeronautica di Decimomannu, “porterà piogge, specie sulla Sardegna meridionale,e localmente potremo assistere anche a precipitazioni abbondanti”.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

© Riproduzione riservata