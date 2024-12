Il Consiglio regionale ha approvato tutti gli articoli e gli allegati del disegno di legge Aree idonee.

Video di Stefano Fioretti

Slittano a domani, come da accordi tra schieramenti, le dichiarazioni di voto dei capigruppo e il via libera finale al testo.

Al centro delle norme passate oggi, un maxi fondo da quasi 680 milioni di euro per incentivare in Sardegna l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche, e la stretta sulle deroghe ai Comuni per accogliere impianti energetici da fonti rinnovabili, anche in aree non idonee.

