Renato Incani è il nuovo allenatore dell'Arbus. Subentra a Lello Floris esonerato dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Ossese.

Per Incani si tratta di un ritorno. Da calciatore è proprio cresciuto nel settore giovanile granata. Aveva poi giocato con la Primavera del Torino e dopo diverse esperienze lontano da casa era rientrato per indossare la maglia dell'Arbus.

La carriera da allenatore prende il via nella stagione 2014/2015 proprio da Arbus. Seguono Oristanese in Prima categoria e Gonnosfanadiga e Arborea in Promozione.

A lui il compito di salvare la squadra, al momento terzultima, in piena zona retrocessione. L'esordio in panchina domenica al Santa Sofia contro il Calangianus.

