Un fine settimana che sa d’estate quello cominciato oggi. In tutta Italia si sono registrate temperature elevate, e in Sardegna la colonnina, nelle zone interne, ha toccato anche i 30 gradi.

In spiaggia tanti bagnanti e primi tuffi. Molti stabilimenti non erano ancora pronti e in questi giorni stanno allestendo i lettini, ma per molti c’è stata una grande affluenza. Chi non voleva fare il bagno ha approfittato del clima per prendere un po’ di tintarella e pranzare sui litorali.

E anche per domani si prevede quasi il tutto esaurito, con soddisfazione degli esercenti balneari che avevano lamentato una Pasqua “magra”.

Il clima anomalo porta però anche grandi preoccupazioni perché in questi primi mesi del 2024 sono cadute solo un quinto delle precipitazioni rispetto alle medie stagionali.

Insomma è l’anticiclone il protagonista di questo weekend ma, avvertono i meteorologi, da lunedì è atteso un fronte di aria artica che farà abbassare le temperature anche di 15 gradi. Qualche pioggia farà tappa in Sardegna tra martedì e mercoledì.

