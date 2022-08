Sono 10 gli incendi divampati in poche ore in altrettante località della Sardegna nella giornata di martedì 16 agosto 2022.

In tre casi il Corpo Forestale ha dovuto far entrare in azione, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei, per un totale di sette elicotteri e due Canadair.

I fronti più impegnativi a Villamassargia, dove sono andati in fumo circa 3 ettari di stoppie.

A Usellus, invece, sono bruciati 20 ettari di macchia mediterranea, mentre a Burgos, le fiamme hanno interessato la zona di “R. Truveinerva”, con intervento degli elicotteri provenienti dalle basi di Anela, Farcana e Bosa.

(Unioneonline/l.f.)

