Sono sette gli incendi che oggi si sono registrati in Sardegna, in un caso hanno operato i mezzi aerei della flotta regionale oltre alle squadre a terra, mentre un rogo che si era registrato nei giorni scorsi ha richiesto l’intervento di SuperPuma, elicotteri e Canadair per il definitivo spegnimento.

Le fiamme oggi si sono sviluppate ad Arborea, zona Pineta litoranea. Sono intervenuti, sotto il coordinamento della Stazione del Corpo forestale di Marrubiu, il SuperPuma proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e il personale del GAUF del CFVA di Oristano. Hanno operato una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere della Marina di Arborea, due squadre dei vigili del fuoco di Terralba e Oristano, una squadra dei volontari di Uras-A.V.P.C M. Arci e una squadra dei barracelli di Terralba.

Mentre vanno avanti da stamattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo a Calangianus, località “Riu lu Fungone", che si era sviluppato nel pomeriggio del 1° agosto: per due giorni ha richiesto lo spegnimento attivo con mezzi aerei e a terra.

Le operazioni sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus coadiuvata dal personale a bordo di un elicottero SuperPuma proveniente dalla base del CFVA di Alà dei Sardi, di due elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Anela e Farcana. Sono intervenuti il personale della Stazione Forestale di Tempio e il personale del Gauf CFVA di Tempio.

Si è reso necessario il concorso aereo nazionale con il supporto di due Canadair decollati da Olbia per via delle complesse operazioni di bonifica in un'area intensamente boscata e non raggiungibile con i mezzi terrestri.

Nelle operazioni di oggi sono intervenute 3 squadre dell'agenzia Forestas dei cantieri di Bortigiadas e Tempio, 7 squadre di volontari dei comuni di Olbia, Santa Teresa Gallura, Palau, Arzachena e Tempio, una squadra dei barracelli di Telti e una squadra dei vigili del fuoco di Olbia.

