Ancora fiamme in Sardegna. Sono 12 gli incendi registrati oggi sul territorio regionale, con tre roghi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Paura nel comune di Santa Giusta, in località Pauli figu, dove le fiamme hanno lambito anche la ferrovia. Interrotta e poi ripresa la circolazione dei treni, che hanno subito però ritardi fino a un’ora per l’intera giornata. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco, il Corpo forestale, il personale di Forestas e i volontari. In volo anche l'elicottero Super Puma della flotta regionale, decollato dalla base di Fenosu, che ha lanciato bombe d'acqua sulla zona.

Fiamme anche in agro del Comune di Ovodda, località Govolo, nel Nuorese, con lo spegnimento del rogo coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tonara. Al lavoro in questo caso anche l’elicottero decollato dalla base di Sorgono, con le fiamme domate dopo le 18:30.

Intervento dei mezzi aerei anche per l’incendio boschivo in agro del Comune di Olbia, località Punta lu Casteddu. Al lavoro per le operazioni di spegnimento, coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Padru, ancora l’elicottero Super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi. Intervenute anche due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia e Loiri Porto S. Paolo, una squadra dei barracelli di Loiri Porto S. Paolo, una squadra dei volontari di Olbia, e una squadra dei VVF di Olbia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

In mattinata erano anche proseguite le operazioni di bonifica dell'incendio boschivo divampato in agro del Comune di Calangianus, località Riu lu Fungone. Al lavoro anche in questo caso corpo forestale e agenzia Forestas, in volo il Super Puma decollato dalla base di Fenosu.

E per domani resta alta l’allerta roghi nella zona di Cagliari, dove il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale parla di livello di pericolosità “arancione”, e dunque con rischio di roghi a rapida velocità di propagazione.

