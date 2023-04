Buone notizie gli ambulanti di tutta Italia, compresi quelli della Sardegna.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un disegno di legge che rinnova le vecchie concessioni sino al 2032. Per cui le grandi città e tutte le altre realtà che non hanno ancora provveduto ai rinnovi saranno costrette ad adeguarsi. Soddisfatti i rappresentanti sindacali, compresi i vertici di ANA-UGL, l'associazione sindacale di maggioranza degli ambulanti.

«Dopo anni di dura battaglia, di manifestazioni e di sacrifici è arrivato da parte del Governo il rinnovo delle concessioni sino a tutto il 2032 - afferma Maddalena Battino, sassarese, segretaria regionale ANA-UGL –. È questa una grande notizia che ci ripaga del lavoro svolto ed è una grande garanzia per il nostro lavoro, per tutti i nostri iscritti e soprattutto per tutta la categoria. Una delle più colpite economicamente dalla pandemia e che ora può finalmente guardare con più serenità e speranza al proprio futuro».



