Altri sette giorni in compagnia di quello che i meteorologi hanno ribattezzato Caronte: nonostante l’allerta per i temporali spari nella giornata di mercoledì, almeno fino all’inizio di settembre il termometro salirà infatti in molte zone d’Italia oltre i 35-37 gradi con picchi di 39 gradi, specie in Sardegna e in Puglia.

A confermare la nuova prepotente espansione dell’anticiclone con caldo africano previsto per altri 7 giorni è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it: «Nelle prossime ore non mancheranno però dei temporali, anche forti sull’Appennino centro meridionale e sul Basso Tirreno: al mattino i primi fenomeni sono attesi tra Sicilia e Calabria, nel pomeriggio su tutta la dorsale appenninica e zone limitrofe, con i rovesci più potenti in Sicilia e sull’Appennino Campano. Le temperature, nonostante questi acquazzoni, saliranno fino a 36°C a Caserta, Taranto e Terni, mentre si “fermeranno” a 35°C a Benevento, Firenze, Lecce e Roma».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata