Mercoledì di super-lavoro per le squadre anti-incendio regionali.

Diciotto i roghi scoppiati in poche ore in altrettante zone della Sardegna. Solamente in due casi, però, si è reso necessario l’intervento, in ausilio alle forze di terra, dei mezzi aerei per contenere le fiamme.

A Esporlatu, in località "Sos Baddigros", è entrato in azione un elicottero proveniente dalla base di Anela: l'incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di pascolo alberato.

Fiamme anche a Birori (Nuoro), in località "Turru": qui si è alzato in volo l'elicottero proveniente dalla base di Farcana.

