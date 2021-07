Squadre via terra e mezzi aerei dal cielo in azione anche oggi per domare una serie di incendi divampati in diverse località dell’Isola.

Diciassette i roghi spenti in poche ore. I fronti più impegnativi, riferisce il bollettino del Corpo forestale, si sono verificati a Ittiri, Olbia e Bonarcado.

In azione, coordinati proprio dal Corpo forestale, sono entrati vigili del fuoco, personale di Forestas, barracelli e protezione civile.

In volo, come detto anche gli elicotteri. A Olbia ne sono stati impiegati tre, provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara, Alà dei Sardi e Fenosu, per limitare i danni delle fiamme scoppiate nella zona di Monte Diana.

Intanto, il livello d’allarme resta sempre altissimo in tutta l’Isola. La Protezione cibile ha infatti emanato un nuovo bollettino di allerta per il rischio di roghi, con codice arancione, anche per la giornata di mercoledì 21 luglio.

