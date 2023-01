Dalle 18 di oggi e per 24 ore la Sardegna è interessata da un’allerta meteo caratterizzata da precipitazioni isolate e sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e con neve sopra i 900 metri.

Gli accumuli al suolo, informa la Regione, risulteranno localmente superiori ai 40 centimetri.

Mentre dura fino alle 23.59 di domani, mercoledì 25 gennaio, l’allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) emessa dal centro funzionale decentrato di Protezione civile riguardante la Gallura.

La zona è interessata da rischio idraulico.

“In presenza di fenomeni temporaleschi – ricorda la Regione - è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi”.

