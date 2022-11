Allarme per il possibile dirottamento di un aereo sopra i cieli della Sardegna. Sul velivolo, un Boeing 777 della Emirates, decollato da Atene e diretto a New York, sarebbe a bordo a una persona sospetta, assieme ad altri 245 passeggeri. L’allarme terrorismo sarebbe scattato su segnalazione delle autorità elleniche, allertate da quelle americane. Si sa soltanto che il volo EK209 è partito alle 18.20 dalla capitale ellenica e avrebbe seguito la rotta prevista sorvolando prima la Calabria e, dopo aver varcato il Tirreno, raggiungendo quindi la Sardegna. Tuttavia, sopra Alghero, il Boeing avrebbe compiuto alcuni giri anomali. Il 777 avrebbe dovuto proseguire verso la Corsica, ma le autorità transalpine hanno impedito all’aereo di proseguire il volo sui cieli francesi. Il Boeing è quindi tornato ad Atene dove sarebbe atterrato.

L'allerta è scattata all'aeroporto internazionale "Eleftherios Venizelos" anche per un altro volo Emirates, diretto a Dubai. Ad avvertire della presenza di un passeggero sospetto sarebbero state le autorità statunitensi, come riporta il sito Kathimerini, precisando che sono stati allertati agenti di polizia, compresa l'unità antiterrorismo, così come la sicurezza dell'aeroporto. A seguito dell'allerta il volo per Dubai è stato bloccato e sia l'aereo sia i suoi passeggeri sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Non è stato identificato nulla di sospetto. Al volo EK209 per New York è invece stato ordinato di tornare ad Atene per sottoporsi ai controlli di sicurezza, poiché era già partito e stava sorvolando l'Italia (quindi pare la Sardegna) quando è arrivata l'allerta. All'aereo - spiega il sito - è stato ordinato di volare esclusivamente sul mare ed è stato scortato da due caccia F-16 della Hellenic Air Force.

