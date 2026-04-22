Allarme dermatite, a Cagliari incognita Sant’Efisio: senza buoi statua in spalla sino a Capoterra?Oggi Asl e Regione scioglieranno la riserva sulla quarantena imposta ai bovini per ora sino al 30 aprile. Piano B per la tradizionale processione
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A Cagliari i nuovi focolai di dermatite bovina rischiano di causare significative modifiche alla tradizionale processione di Sant’Efisio. Oggi Asl e Regione scioglieranno la riserva sulla quarantena imposta ai bovini, per ora sino al 30 aprile. In caso di proroga potrebbe essere adottato un “piano B” per trasportare la statua nel suo pellegrinaggio: una portantina sino a Capoterra oppure un furgoncino sino a Nora e ritorno.
L’articolo completo di Mauro Madeddu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital