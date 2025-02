Il Comune di Ossi ha avviato un ciclo di incontri educativi che coinvolgono gli studenti in età adolescenziale, un’occasione di crescita e confronto con professionisti ed educatori per imparare a conoscere se stessi e sulle modalità di interazione con i ragazzi.

L’iniziativa intitolata "Volevo solo dormire la notte", messa in piedi dall’assessorato ai servizi sociali, guidato da Maria Laura Serra, è in programma martedì 18 febbraio alle ore 18, presso il centro di aggregazione sociale, in via Sardegna a Ossi. Si tratta del secondo appuntamento rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su, un incontro educativo con il pedagogista Lorenzo Braina, che ritorna nel paese dopo un primo confronto che si è tenuto il 31 gennaio scorso. Prosegue, dunque, il lavoro dedicato ai ragazzi in collaborazione con la Consulta Giovanile Ossi che ha promosso il progetto. L’obiettivo è quello di avviare un processo di socializzazione, di trasferimento delle conoscenze o di trasformazione del sapere in competenze e legami di corresponsabilità nel territorio.

