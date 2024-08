Mercoledì 28 agosto, a Villaurbana, si terrà un convegno, organizzato dalla Consulta Giovani del paese, per presentare il libro “Io sono Innocente”, scritto dall’avvocato Mauro Trogu e da Beniamino Zuncheddu, e per raccontare la vicenda dello stesso Zuncheddu, condannato ingiustamente a 33 anni di carcere. L’appuntamento è per le 19, nella piazza del Municipio.

Al convegno, oltre a quella di Zuncheddu e dell’avvocato Trogu, parteciperà anche Antoni Nàtziu Garau, il perito linguistico di Villaurbana che ha contribuito ad ottenere la giustizia per Beniamino. Introduce e modera l’incontro l’Avvocata Micol Castellani.

«Per noi ragazzi della Consulta – commenta il presidente Matteo Pinna - è importante creare dei momenti di confronto e dibattito che portino a sviluppare delle riflessioni e delle discussioni su certe tematiche. Ed è importante che a queste discussioni partecipino gli stessi giovani che rappresentano il futuro di Villaurbana e non solo. Per esempio, abbiamo dei ragazzi che studiano giurisprudenza e saranno naturalmente molto interessati al tema dell’errore giudiziario».

