Tributi e appalti comunali al centro di due seminari organizzati in Sardegna dall’ Asel Sardegna (Associazione sarda enti locali).

Oggi si è tenuto il primo incontro a Cagliari sul tema “Tributi comunali, le novità dell’autunno”. Relatore è stato Luigi Giordano. Per venerdì mattina è in programma un secondo incontro a Tramatza nella sala convegni dell’Hotel l’Anfora, sulla 131. In programma un seminario un sugli appalti pubblici, esplorando i compiti del Responsabile unico del procedimento (Rup), alla luce delle recenti modifiche apportate al codice degli appalti. In particolare verranno analizzate le direttive dell’autorità nazionale dell’anticorruzione (Anac) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), nonché le novità emerse dalla recente giurisprudenza. Stefano Usai, esperto sulla materia, guiderà il seminario.

«Questi incontri - dicono il presidente ed il vice presidente di Asel, Rodolfo Cancedda e Alessandro Scano - rappresentano una opportunità formativa cruciale per gli operatori del settore, offrendo una panoramica dettagliata e aggiornata sulle normative che regolano gli aspetti fondamentali dell’amministrazione comunale».

