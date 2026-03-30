Tommaso Paradiso arriva in Sardegna con una delle tappe estive del nuovo tour. Il cantautore romano sarà protagonista il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero, per un concerto organizzato da Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.

L’annuncio arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "I romantici", tra i più trasmessi in radio sin dalla pubblicazione, e a pochi giorni dalla partenza del tour nei palasport. Un doppio percorso live che accompagnerà Paradiso prima nei palazzetti e poi nelle arene estive, riportando al centro il contatto diretto con il pubblico, da sempre cifra distintiva dell’artista.

In scaletta ci saranno i brani del nuovo album "Casa Paradiso" insieme ai successi che hanno segnato il suo percorso musicale, in uno spettacolo pensato per unire presente e passato con un suono pieno, diretto e fortemente emotivo. Ad accompagnarlo sul palco una band consolidata: Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori. Il tour è prodotto da Live Nation. I biglietti saranno disponibili sui circuiti TicketOne e Ticketmaster dalle 14 di martedì 31 marzo.

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