A Terralba sono riaperte le iscrizioni per un importante momento di crescita nel già variegato ventaglio di offerte formative per bambini e ragazzi in età scolare.

Si tratta del servizio garantito dal doposcuola che si svolge presso le sale parrocchiali in piazza san Ciriaco.

È offerto dall’equipe del centro educativo diffuso, nell’ambito del progetto “ Sinergie Educative” promosso dalla Caritas della Diocesi di Ales-Terralba, con la collaborazione dell’oratorio Terralba e finanziato dalla Fondazione di Sardegna attraverso il bando “ Scuola bene comune”.

È rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e, secondo gli intendimenti degli organizzatori, i piccoli hanno l’opportunità di trovare uno spazio accogliente nel quale le educatrici accompagneranno bambini e ragazzi per lo svolgimento dei compiti, valorizzando le loro capacità e attitudini.

Il doposcuola si svolge ogni martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

«L’obiettivo della Caritas diocesana - spiega don Marco Statzu - è quello di continuare a lavorare contro la dispersione scolastica e la povertà culturale. Questa iniziativa- aggiunge- è un elemento di fondamentale importanza per le famiglie».

