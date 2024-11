Settimana ricca di appuntamenti nelle biblioteche di Gonnostramatza, Gonnosnò e Villa Verde. La Biblioteca comunale di Gonnostramatza “Monsignor Pinna”, che fa parte del Sistema Bibliotecario della Marmilla organizza l’evento “Giochi in Biblioteca”.

Lunedì, a partire dalle 15, gli interessati potranno scoprire la nuova sezione dedicata ai giochi da tavolo. A Gonnosnò, invece, con l’arrivo della stagione autunnale riprendono gli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca comunale. Mercoledì è fissato l’appuntamento con il gruppo di lettura, a partecipazione libera.

Dalle 17 gli appassionati parleranno del libro “Succede sempre qualcosa di meraviglioso”, di Gianluca Gotto. La Biblioteca Comunale “Antoni Cuccu” di Villa Verde, invece, in collaborazione con lo Sportello Linguistico Sovracomunale dell'Alta Marmilla propone una serata per imparare a conoscere e comporre alcune forme poetiche tipiche del territorio. Venerdì, alle 16, si inizierà con "sa currentina" per poi proseguire con "arrepentina a sa dereta" e "arrepentina arretrogada". Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti.

Per partecipare si può contattare la struttura (martedì e venerdì sera e giovedì mattina al numero 0783.939187).

© Riproduzione riservata