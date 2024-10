Una tradizione che non si vuole di certo, né abbandonare né dimenticare, e che appartiene alla “cultura” gallurese. Ed è così che a Palau, come da alcuni anni a questa parte, l’Amministrazione comunale organizza “Li Molti e Molti” ovvero “I dolci della tradizione: li papassini” e “Crea la tua sacca di Li Molti e Molti”. I bimbi, da 5 a 12 anni, riscopriranno le tradizioni locali. L’obbiettivo, scrive Giovanna Carta, responsabile del settore socioculturale e assistente sociale, «è quello di fornire uno spazio di socializzazione, di sviluppo della manualità, creatività e del recupero delle tradizioni. Attraverso due laboratori manuali, i bambini scopriranno e si avvicineranno alle tradizioni del nostro territorio».

Il primo laboratorio verrà strutturato nelle seguenti fasi: Condivisione della ricetta classica e storia del papassino; l’operatore mostrerà ai partecipanti tutte le fasi della ricetta (mani in pasta – momento dedicato alla creazione dei papassini); ogni partecipante realizzerà i propri papassini; Cottura (nel frattempo si gioca); Pronti per gustarli. Il laboratorio "Crea la tua Sacca di Li Molti e Molti" invece si richiama alla tradizione per la quale, i bambini, il 2 novembre, vanno in giro per il paese con una sacca alla ricerca di dolci e frutta secca.

Il laboratorio verrà strutturato nelle seguenti fasi: Sacca in tela con bretelle (già pronta); Ogni bambino andrà a personalizzare la propria sacca con la scritta: Li Molti e Molti 2024 e il proprio nome. Tutto l’occorrente verrà fornito dal personale dedicato. I laboratori si svolgeranno giovedì 24 e martedì 29 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso il Centro Educativo di Montiggia. Iscrizioni aperte fino al 23 ottobre.

