Stintino si prepara a indossare il suo abito più luminoso per celebrare il Natale con Naddali a L’Isthintini, l’amatissima rassegna natalizia che dal 22 al 30 dicembre 2024 trasformerà il borgo in un vivace scenario di festa.

Quest’anno il programma si presenta più ricco e variegato che mai, con eventi dedicati a tutte le età, dal divertimento per i più piccoli ai momenti di musica e tradizione che scaldano il cuore. «Abbiamo voluto creare un Natale che fosse inclusivo e che celebrasse il senso di comunità – ha dichiarato la sindaca Rita Vallebella –. Naddali a L’Isthintini rappresenta un’opportunità per stare insieme, divertirsi e vivere le feste nel cuore del nostro borgo. Ringrazio tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito a rendere possibile questa terza edizione».

Domani, domenica 22, dalle ore 16 largo Cala d’Oliva si trasforma in un incantevole Gran Villaggio di Natale. I bambini potranno divertirsi tra postazioni gonfiabili, la casa di Babbo Natale, un angolo dedicato alla scrittura delle letterine e una postazione dolciaria. La giornata sarà animata dalla marching band dell’associazione Ars Aurelia, che porterà allegria e musica tra le vie del borgo. L’iniziativa è curata da R&G Music.

Nel giorno di Natale, a partire dalle ore 16, la sindaca Vallebella porterà personalmente gli auguri nelle case degli anziani, accompagnata dalle tradizionali melodie degli Zampognari, regalando momenti di calore e vicinanza alla comunità.

Il 26 dicembre in Piazza dei 45, prenderà il via una serie di spettacoli teatrali che continueranno in Largo Cala d’Oliva. In programma: - Lulù e le sue valigie magiche, uno spettacolo che incanta grandi e piccini, Happiness, a cura di Marcella Meloni e “Riprendiamo il ritmo”, un laboratorio di body percussion organizzato dall’associazione Gurdulù Teatro. Il 27 sarà la volta della Tombolata Sociale e Karaoke in largo Cala D’oliva, seguita da una serata di Karaoke, per un momento di condivisione e divertimento per tutti. Il 28 e 29 dicembre, due giornate dedicate alla musica con la rassegna Naddali in Musica, organizzata dall’associazione Stintino Grandi Eventi. Largo Cala d’Oliva sarà ancora il palcoscenico di esibizioni di artisti e band locali il 28 dicembre, dalle 18: Nakama, Share The Love, DJ Set di Madd, Efvs e Antonio Fois, mentre il 29 dalle 12 il Gruppo Folk Santu Baize, Madd, Efvs, I Tremendi e la DEP Band. Il gran finale di Naddali a L’Isthintini è previsto per il 30 dicembre, alle ore 21, con il concerto dei Nomadi, uno degli eventi più attesi dell’anno, a cura di R&G Music.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la Sagra del Cinghiale, organizzata dall’Associazione sportiva Torre Falcone, che offrirà un’esperienza gastronomica unica. A conclusione delle festività, la Consulta Giovanile di Stintino organizzerà il 5 gennaio il Torneo della Befana, un torneo di calcetto che si terrà nella palestra comunale.

