Venerdì 9 maggio, alle 20, al Palazzo Baronale di Sorso sarà inaugurata la mostra “Ut Pictura Poës i s" - Come nella pittura così nella poesia. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Sorso – assessorato alla Cultura e al Turismo, unisce pittura, poesia e musica in un unico percorso espositivo: un’occasione per rafforzare il legame tra arte e comunità e per contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio, tutti i giorni dalle 15:30 alle 20. Nell’ambito dell’iniziativa, giovedì 29 maggio 2025, alle 18.30, si terrà la presentazione del libro Frammenti di un discorso poetico, di Laura Antonella Piras. Interverranno Rino Caputo, docente di Letteratura italiana all’università di Roma Tor Vergata, e Aldo Morace docente di Letteratura italiana della università di Sassari. Per la rassegna “Maggio dei libri a Sorso”, sempre venerdì 9 maggio, alle 18, alla biblioteca comunale Salvatore Farina, Paolo Lubinu presenterà il suo romanzo “La combinazione vincente”. In dialogo con l’autore ci sarà Luana Farina Martinelli.

