Tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell’estate di Sorso: il Sorsangeles Fest 2024, ospite dell’accogliente Parco Vita (via Marina), dove troveranno posto anche numerosi stand di drink&food e merchandising e una grande esposizione di street art.

Tre giorni, dal 12 al 14 luglio, di eventi musicali con ospiti di prestigio, tornei di calcio e di pallacanestro, camminate e yoga e un raduno di moto, per chiudere con la suggestiva giostra equestre della Corsa alla Stella e la Festa Anni ’90.

Venerdì 12 luglio, alle 19 l’inaugurazione di questa terza edizione che si aprirà con tornei 3vs3 di soccer e basket, camminata metabolica e sedute di yoga, in un Parco Vita animato da esposizioni di street art e, a partire dalle 20 dai dj set di En?gma, Gian Cousteau, Th e Blaxx/Soul. Alle 23 sul palco i rapper Ensi&Nerone, special guest della serata, che proporranno anche il loro album “BravaGente”.

Sabato 13 luglio, alle 9 motoraduno con ritrovo all’Harley bar e partenza prevista alle 11 in direzione Marina di Sorso per proseguire verso Castelsardo, dove ci sarà una sosta prima di ripartire in rientro verso Sorso, con tappa a Porchile e arrivo (previsto alle 18:30), al Parco vita di via Marina.

Questa seconda giornata proseguirà, a partire dalle 19, con esibizioni di boxe, thai, kickboxing, grappling, MMA e karate e con la musica di Tributo a Vasco, Marcia&Shuffles, e Ipnotici, per chiudere con l’attesa performance musicale di Usai. Domenica 14 luglio, alle 10 al Parco Vita, il via alla Corsa alla Stella su sabbia, con la sfida tra cavalieri provenienti da tutta l’isola. Alle 20 alla consolle Dj Steros e, a seguire, la Festa Anni ’90 con musica, ballerine e mascotte.

