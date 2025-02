L'assessore all'agricoltura del Comune di Sinnai Maurizio Boassa incontra stasera, gli operatori del mondo agricolo e zootecnico per un confronto conoscitivo sulle esigenze e problematiche dei loro settori.

L'incontro si terrà alle ore 18 presso la sala convegni della VAB, nella zona industriale di Sinnai. «Sarà l'occasione – ha detto l’assessore Boassa - per iniziare un dialogo tra amministratori e gli operatori del settore al fine anche di creare un albo in cui siano presenti tutti gli imprenditori di questi due settori molto importanti per a nostra economia».

Agricoltura e pastorizia in passato ha avuto un ruolo primario nell’economia di Sinnai. Poi, la crisi che ha iniziato a sentirsi a fine anni Settanta con la fuga dai campi e con l’abbandono della viticoltura, della mandorlicoltura in particolare. Notevole anche il calo del comparto legato alla pastorizia. L'assessore Boassa ha deciso di incontrare gli agricoltori e i pastori ancora sulla breccia, ma anche i giovani interessati al rilancio del settore. «Bisogna parlare, capire, cercare soluzioni-ha detto l’assessore: agricoltura e pastorizia possono avere ancora un ruolo nell’economia sinnaese».

Una sfida da vincere anche perché il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale avvia lo studio per la realizzazione del primo lotto di tre milioni di euro dell'impianto irriguo nelle campagne di Sinnai.

© Riproduzione riservata