"Autismo, una partita da vincere". Uno slogan creato quasi 40 anni fa dalla Unione sportiva Settimo San Pietro, fortissimamente voluta dall'allora dirigente Mariolino Schirru, da allora puntualmente impegnato sul tema. Uno slogan che per tanti campionati di calcio è rimasto scritto sulle maglie della locale squadra.

La maglia con questo slogan è stata indossata anche domenica scorsa dalle squadre di calcio del Settimo e della Pineta Sinnai nel derby del girone A della Seconda categoria. Domani e il 2 aprile la giornata dell'Autismo sarà ripetuta ancora una volta in paese su iniziativa dell'Unione sportiva Settimo, dell'associazione Is Ammentos e del Comune e di numerosi sponsor.

Per domani 1 aprile alle 17 al campo sportivo di Settimo è in programma un torneo di calcio giovanile per la categoria Pulcini: in campo Sinnai-La salle, La Pineta-Burcerese e Maracalagonis-Asd Selargius. Per il 2 aprile appuntamento invece con l'associazione Is Ammentos e le passeggiate con i lama, gli asinelli e gli alpaca per una escursione nella fattoria "Santu Pedru", nelle campagne del paese. L'appuntamento è alle 10,30.

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